Фахри Касырга назначен на пост главного советника президента Турции

2 августа 2018 23:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фахри Касырга назначен главным советником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в четверг сообщают турецие СМИ.

Касырга был назначен на данный пост соответствующим распоряжением главы республики. Ранее Касырга занимал пост генерального секретаря аппарата президента Турции.

Напомним, что 24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов, его ближайший соперник, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, набрал 30,64% голосов.

С момента инаугурации, которая состоялась 9 июля, страна перешла от парламентской системы правления к президентской. Глава республики теперь будет самостоятельно назначать членов Кабинета министров и вице-президентов. За парламентом сохранятся исключительно законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью правительства и президента.

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