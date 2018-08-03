Суд Турции вынес приговор в отношении лиц, совершивших теракт в Анкаре

3 августа 2018 19:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суд в Турции приговорил девять человек к 101 пожизненному заключению с отягчающими обстоятельствами, сообщают турецкие СМИ.

Решение вынесено по обвинению в причастности к террористическому акту, совершенному в июле 2015 года в Анкаре.

Они приговорены к заключению за "нарушение конституционного строя" и "умышленное убийство".

10 октября 2015 года в Анкаре прогремели два взрыва в районе эстакады, ведущей к центральному железнодорожному вокзалу.

В результате совершенного 10 октября теракта в Анкаре погибли 97 и ранения получили свыше 240 человек. По данным турецкой разведки (MIT), за этим терактом стоит ИГ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
НПЗ STAR получил первую партию азербайджанской нефти (ФОТО)
Энергетика 15:54
Лавров и глава МИД Турции провели переговоры
Россия 12:08
Фахри Касырга назначен на пост главного советника президента Турции
Турция 2 августа 23:28
В Сингапуре состоится встреча главы МИД Турции и госсекретаря США
Турция 2 августа 20:32
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции
Россия 2 августа 16:51
Турецкие СМИ назвали азербайджанского актера "машиной смеха" (ФОТО)
Интересное 2 августа 16:36
Лента новостей
Китайская HKC Corporation заинтересована в строительстве телевизорного завода в Казахстане
Бизнес 20:18
Лесной пожар в южном регионе Азербайджана потушен
Происшествия 20:15
Россия и АСЕАН подготовят встречу лидеров
Россия 20:15
В Азербайджане установлены подозреваемые в возникновении лесных пожаров - министерство
Общество 20:13
Таджикистан построит на юге Узбекистана цементный завод
Бизнес 20:09
Главы МИД КНДР и Южной Кореи провели встречу в Сингапуре
Другие страны 20:09
Около 1,5 тыс. азербайджанцев освобождены из армянского плена
Нагорно-карабахский конфликт 20:09
Погранслужба пресекла контрабанду наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Происшествия 20:01
В Актау построят газохимический комплекс с участием китайского капитала
Энергетика 20:00