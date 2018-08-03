Суд Турции вынес приговор в отношении лиц, совершивших теракт в Анкаре

БАКУ /Trend/ - Суд в Турции приговорил девять человек к 101 пожизненному заключению с отягчающими обстоятельствами, сообщают турецкие СМИ.

Решение вынесено по обвинению в причастности к террористическому акту, совершенному в июле 2015 года в Анкаре.

Они приговорены к заключению за "нарушение конституционного строя" и "умышленное убийство".

10 октября 2015 года в Анкаре прогремели два взрыва в районе эстакады, ведущей к центральному железнодорожному вокзалу.

В результате совершенного 10 октября теракта в Анкаре погибли 97 и ранения получили свыше 240 человек. По данным турецкой разведки (MIT), за этим терактом стоит ИГ.

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