В Турции из-за сильного мороза отменен внутренний авиарейс

4 февраля 2019 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Агры на востоке страны из-за сильного мороза отменен авиарейс компании «Anadolu Jet» Агры - Анкара, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Об отмене других рейсов не сообщается. По данным СМИ, в настоящее время в провинции температура воздуха опустилась до минус 20 градусов.

Отметим, что 7 января в Стамбуле из-за снегопада был отменен ряд внутренних и международных авиарейсов.

Авиарейсы в основном были отменены в аэропорту имени Ататюрка.

Из внутренних рейсов были отменены авиарейсы Стамбул-Синоп, Стамбул-Анталья и Стамбул-Газиантеп, из международных - Стамбул-Салоники, Стамбул-Кишинев, Стамбул-Харьков, Стамбул–Одесса, Стамбул-Белград.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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