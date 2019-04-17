МИД Турции: Внесение КСИР в список террористических организаций - ошибка США

17 апреля 2019 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend – Принятое США решение, о внесении элитных частей ВС Ирана - Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, ошибочный шаг. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, сообщает в среду Trend.

По словам Чавушоглу, Турция, как и ранее, выступает за снятие всех принятых США санкций в отношении Ирана.

Глава турецкого МИД отметил, что у Турции и Ирана налажены тесные связи и стороны намерены увеличить товарооборот до 30 миллиардов долларов.

Отметим, что ранее США заявляли о намерении внести КСИР в список иностранных террористических организаций.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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