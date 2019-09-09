Пожары в Турции будут тушить российские амфибии

9 сентября 2019 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция будет использовать российские самолеты амфибии Бе-200 «Альтаир»- для тушения лесных пожаров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Согласно данным СМИ, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

По словом министра, эти самолеты давно интересуют турецкую сторону, и если Анкара и Москва договорятся об их поставках, то Турция будет использовать их в борьбе с лесными пожарами.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции, которые практически целиком находятся в собственности государства.

Начиная с 1937 года, в стране было зафиксировано свыше 68 тысяч лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции произошло свыше 24 тысяч лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции за три дня произошло 30 лесных пожаров
Турция 14 августа 12:52
Эвакуирована часть жителей турецкого острова Мармара
Турция 13 августа 11:24
На юго-западе Турции вновь вспыхнули лесные пожары
Турция 12 июля 10:53
В одной из турецких провинции горят леса
Турция 7 июля 20:33
В турецкой провинции Анталья горят леса
Турция 1 июля 14:18
В Турции эвакуированы туристы из двух отелей
Турция 1 июля 09:37
Лента новостей
Казахстанская компания по транспортировке нефти закупит трубы
Тендеры 16:39
Турция экспортировала в Грузию рыболовные суда
Турция 16:34
В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
Общество 16:31
Объем международных резервов Казахстана превысил $28 млрд
Бизнес 16:25
В Азербайджане еще у двоих людей обнаружена сибирская язва
Общество 16:22
Компания «Сиязань Бройлер» значительно увеличит объем производства
Бизнес 16:20
Азербайджанская страховая компания увеличила чистую прибыль в 4,6 раза
Финансы 16:19
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 2-6 сентября
Энергетика 16:13
В пищевом рационе населения Азербайджана преобладает пшеничная продукция
Общество 16:12