Пожары в Турции будут тушить российские амфибии

БАКУ /Trend/ - Турция будет использовать российские самолеты амфибии Бе-200 «Альтаир»- для тушения лесных пожаров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Согласно данным СМИ, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

По словом министра, эти самолеты давно интересуют турецкую сторону, и если Анкара и Москва договорятся об их поставках, то Турция будет использовать их в борьбе с лесными пожарами.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции, которые практически целиком находятся в собственности государства.

Начиная с 1937 года, в стране было зафиксировано свыше 68 тысяч лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции произошло свыше 24 тысяч лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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