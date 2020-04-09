Состоялся телефонный разговор лидеров Турции и КНР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в управлении по связям Администрации президента Турции.

Во время разговора лидеры двух стран обсудили совместные шаги по борьбе с пандемией коронавируса (Сovid-19) и двусторонние отношения.