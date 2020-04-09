Состоялся телефонный разговор лидеров Турции и КНР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в управлении по связям Администрации президента Турции.
Во время разговора лидеры двух стран обсудили совместные шаги по борьбе с пандемией коронавируса (Сovid-19) и двусторонние отношения.
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