Турция сократила товарооборот с Израилем

Турция 21 апреля 2020 16:12 (UTC+04:00)
Турция сократила товарооборот с Израилем

БАКУ/Trend/ - В феврале 2020 года товарооборот Турции с Израилем сократился на 67,608 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 494,994 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend во вторник в министерстве торговли Турции.

"В феврале 2020 года экспорт Турции в Израиль составил 375,648 миллиона долларов, а импорт из Израиля – 119,346 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе-феврале 2020 года товарооборот Турции с Израилем сократился на 2,108 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 976,749 миллиона долларов.

В январе-феврале 2020 года экспорт Турции в Израиль составил 742,866 миллиона долларов, а импорт из Израиля – 233,883 миллиона долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в феврале 2020 года составил 32,287 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период вырос на 2,3 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 14,653 миллиарда долларов.

Импорт Турции в феврале 2020 года вырос на 9,8 процента по сравнению с февралем 2019 года и составил 17,634 миллиарда долларов.

В январе-феврале 2020 года товарооборот Турции составил 66,198 миллиарда долларов.

По итогам января-февраля 2020 года экспорт Турции вырос на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 29,357 миллиарда долларов.

В январе-феврале 2020 года импорт Турции вырос на 14,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 36,841 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @rhafizoglu

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