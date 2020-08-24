В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 21:56 по местному времени. Эпицентр землетрясение находился в районе Пютюрге.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,89 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.