Число жертв землетрясения в Измире достигло 83

Число жертв землетрясения магнитудой 6.6 в турецком Измире возросло до 83. Об этом сообщили в понедельник в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), пишет Trend со ссылкой на агенство Anadolu.

Из 962 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 219 человек продолжается.

В отделениях реанимации остаются девять жителей запада Турции, состояние четырех из которых оценивается как тяжелое.

Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах 8 жилых домов.

В ночь на понедельник через 58 часов после разрушительных подземных толчков из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.

Число граждан, извлеченных раненными из-под завалов, достигло 105.

Вслед за первым землетрясением у берегов Турции в Эгейском море были зафиксированы в целом 1120 более слабых подземных толчков, причем магнитуда 43 афтершоков превысила 4.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о концентрации всех необходимых ресурсов государства для устранения последствий землетрясения.

Глава государства подчеркнул, что все граждане, лишившиеся жилья, получат новые квартиры.