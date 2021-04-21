Турецкая армия с начала года нейтрализовала свыше 800 террористов
В период с 1 января по 21 апреля 2021 года в рамках антитеррористических операций в регионе нейтрализованы 836 боевиков. Об этом сообщает в среду Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
В ведомстве подчеркнули, что решительная и эффективная борьба с террористическими образованиями в регионе продолжится.
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