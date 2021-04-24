Не забыли и не забудем жертв террористов ASALA - МИД Турции

Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран почтил память жертв армянской террористической организации ASALA.

«Те, кто пытается исказить и политизировать события 1915 года, не смогут добиться признания вымышленного геноцида и не заставят нас забыть о терроризме ASALA», - говорится в сообщении под заголовком «Не забыли и не забудем», размещенном Кыраном на английском и турецком языках в Twitter, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Жертвами армянских террористов дипломатов в 70-х и 80-х годах прошлого столетия стал 31 турецкий дипломат и члены их семей.