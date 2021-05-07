Названо число иранских компаний, зарегистрированных в Турции с начала 2021 г.

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2021 года в Турции были зарегистрированы 200 компаний с иранским капиталом, что на 44 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

Совокупный капитал иранских компаний, зарегистрированных в Турции в январе-марте этого года, составил 41,456 миллиона турецких лир, в то время как за аналогичный период 2020 года этот показатель находился на уровне 37,522 миллиона лир.

За указанный период 2021 года больше всего иранских компаний было зарегистрировано в Стамбуле – 182. Их совокупный капитал составил 34,402 миллиона лир.

В январе-марте 2021 года в Турции были зарегистрированы 17 промышленных компаний с иранским капиталом, пять строительных, шесть транспортных, восемь туристических, 27 - по продаже недвижимости и 80 компаний с иранским капиталом в сфере оптовой и розничной торговли.

"Остальные компании с иранским капиталом задействованы в других секторах экономики", – сказали в TOBB.

Согласно данным, совокупный капитал зарегистрированных за отчетный период 80 компаний в сфере оптовой и розничной торговли составил 13,619 миллиона лир.

(Редактор: Натаван Эфендиева)