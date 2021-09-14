Узбекистан значительно увеличил импорт электротоваров из Турции
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Казахстан намерен импортировать плодоовощную продукцию из Карабахского региона Азербайджана – вице-министр (Эксклюзив)
Обнародована дата проведения собеседований по приему учителей на работу в учреждения специального образования Азербайджана
В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошла церемония принятия военной присяги (ФОТО)
Предприниматели в аграрной сфере были проинформированы о мерах поддержки Агентства по развитию МСБ Азербайджана (ФОТО)
Решение о возобновлении традиционного формата обучения незначительно повлияет на стоимость аренды недвижимости в Баку – эксперт
В Азербайджане почти на четверть сократились кредиты, выданные сектору промышленности и производства