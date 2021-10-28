Главы Минобороны Турции и США обсудили региональную безопасность

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом говорится в сообщении турецкого военного ведомства, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Обсуждены вопросы двусторонней и региональной обороны и безопасности.

Стороны акцентировали внимание на шагах по формированию позитивной повестки дня в преддверии планируемой встречи президентов Турции и США.