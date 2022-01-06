Первый турецкий электромобиль представили в США

Первый электромобиль турецкой разработки Togg был представлен на крупнейшей в мире выставке электроники CES 2022 (Consumer Technology Association) в Лас-Вегасе (США), сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.

В заявлении руководства инициативной группы «Турецкие автомобили» (TOGG) говорится, что концепция первого турецкого электромобиля была запущена с целью создания глобального бренда, интеллектуальная и промышленная собственность которого на 100 процентов принадлежит Турции.

«Мы позиционируем себя как технологическую компанию. Вот почему мы находимся на CES, являющейся местом демонстрации новейших инноваций и передовых технологий. Мы технологическая компания, работающая в сфере мобильности, основанная в географической зоне, где встречаются Восток и Запад», - сказал исполнительный директор TOGG Гюрджан Каракаш.

Выставка электроники CES 2022 будет проходить с 5 по 7 января в Лас-Вегасе.

Прототипы первых отечественных автомобилей Турции - электрокроссовера сегмента SUV C и электромобиля седан были представлены в декабре 2019 года.

В начале ноября 2021 года в Стамбуле прошли испытания различные систем прототипа электрокроссовера TOGG сегмента SUV. Электромобиль с четырьмя пассажирами разогнался до 100 км/ч за 4,8 секунды.