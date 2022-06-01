ВВП Турции вырос в I квартале на 7,3%

Экономика Турции в I квартале (январь-март) 2022 года выросла на 7,3 процента. Об этом сообщили во вторник в Институте статистики Турции (TÜİK), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Объем ВВП в текущих ценах за первый квартал составил 179 млрд 800 млн долларов.

Экономисты прогнозировали в первом квартале 2022 года рост турецкой экономики на уровне 7,2 процентов.

Темпы роста экономики Турции с 2010 года: