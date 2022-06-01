ВВП Турции вырос в I квартале на 7,3%

Экономика Турции в I квартале (январь-март) 2022 года выросла на 7,3 процента. Об этом сообщили во вторник в Институте статистики Турции (TÜİK), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Объем ВВП в текущих ценах за первый квартал составил 179 млрд 800 млн долларов.
Экономисты прогнозировали в первом квартале 2022 года рост турецкой экономики на уровне 7,2 процентов.
Темпы роста экономики Турции с 2010 года:
|Год
|I квартал
|II квартал
|III квартал
|IV квартал
|В год
|2011
|11,7
|11,3
|11,4
|9,8
|11
|2012
|6,3
|5,3
|3,9
|4
|4,8
|2013
|9
|9,6
|8,9
|7,5
|8,7
|2014
|8,6
|3
|3,3
|5,2
|4,9
|2015
|3,5
|7,2
|6,6
|6,3
|6
|2016
|4,6
|4,7
|-0,1
|4,4
|3,3
|2017
|5,4
|6,3
|10,5
|7,2
|7,5
|2018
|7,5
|5,9
|2,8
|-2,7
|3,1
|2019
|-2,3
|-1,4
|0,8
|6,1
|0,9
|2020
|4
|-10,4
|6,1
|6,1
|1,6
|2021
|7,6
|22
|7,9
|9,1
|11,2
|2022
|7,3