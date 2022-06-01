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ВВП Турции вырос в I квартале на 7,3%

Турция Материалы 1 июня 2022 05:45
ВВП Турции вырос в I квартале на 7,3%

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Экономика Турции в I квартале (январь-март) 2022 года выросла на 7,3 процента. Об этом сообщили во вторник в Институте статистики Турции (TÜİK), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Объем ВВП в текущих ценах за первый квартал составил 179 млрд 800 млн долларов.

Экономисты прогнозировали в первом квартале 2022 года рост турецкой экономики на уровне 7,2 процентов.

Темпы роста экономики Турции с 2010 года:

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал В год
2011 11,7 11,3 11,4 9,8 11
2012 6,3 5,3 3,9 4 4,8
2013 9 9,6 8,9 7,5 8,7
2014 8,6 3 3,3 5,2 4,9
2015 3,5 7,2 6,6 6,3 6
2016 4,6 4,7 -0,1 4,4 3,3
2017 5,4 6,3 10,5 7,2 7,5
2018 7,5 5,9 2,8 -2,7 3,1
2019 -2,3 -1,4 0,8 6,1 0,9
2020 4 -10,4 6,1 6,1 1,6
2021 7,6 22 7,9 9,1 11,2
2022 7,3
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