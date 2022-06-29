В Анкаре назвали дату политконсультаций со Швецией

Очередной раунд политических консультаций между Турцией и Швецией пройдет 29 июня в Анкаре. Об этом говорится в сообщении МИД Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно коммюнике, переговоры пройдут под сопредседательством замглавы МИД Турции Фарука Каймакджы и статс-секретаря МИД Швеции, посла Роберта Ридберга.

«В рамках консультаций будут детально обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Швецией, отношения между Турцией и ЕС, а также текущие региональные и международные вопросы», - добавили в турецком внешнеполитическом ведомстве.