Эрдоган провел встречу с британским премьером

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся на полях саммита НАТО в Мадриде, высоко оценил усилия Анкары по вывозу зерна из Украины, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Премьер-министр приветствовал лидерство президента Эрдогана в вопросе вывоза зерна из Украины», - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

В ходе беседы с турецким лидером Джонсон также приветствовал соглашение, подписанное Турцией, Швецией и Финляндией, которое открыло путь для вступления двух скандинавских стран в НАТО.

Джонсон и Эрдоган также обсудили углубление британо-турецких отношений, в первую очередь в области технологий и энергетики.

«Стороны согласились рассмотреть меры по дальнейшему повышению деловой мобильности между двумя нашими странами, что поможет создать рабочие места и ускорить экономический рост в Великобритании и Турции», - сообщили в канцелярии британского премьера.

Помимо переговоров с Джонсоном Эрдоган провел сегодня отдельные встречи с президентом США Джо Байденом, французским коллегой Эммануэлем Макроном и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Все встречи проходили в конгресс-центре IFEMA, где проводится саммит НАТО.