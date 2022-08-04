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Постпред США при ООН поблагодарила Турцию за усилия в экспорте украинского зерна

Турция Материалы 4 августа 2022 07:50 (UTC +04:00)
Постпред США при ООН поблагодарила Турцию за усилия в экспорте украинского зерна

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд поблагодарила Турцию за усилия в достижении инициативы по безопасному экспорту украинского зерна на мировые рынки через Черное море, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Позвольте мне поблагодарить Генерального секретаря ООН (Антониу Гутерриша) и правительство Турции за их вклад в продвижение этой инициативы», - сказала Томас-Гринфилд в интервью американскому телеканалу CNN.

По ее словам, благодаря этой инициативы удастся вывести на рынок 20 млн тонн зерна, загруженные в 16 судов.

«Мы продолжим поддерживать это усилие», - отметила она.

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