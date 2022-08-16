Чавушоглу: Турция за политическое урегулирование сирийского кризиса

Турция неизменно выступала за политическое урегулирование сирийского конфликта. Об заявил во вторник министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«(Сирийский) режим не верит в политическое решение, он верит в военное решение. Долгосрочное урегулирование - это политическое урегулирование. Мы говорили об этом с самого начала», - сказал дипломат.

Чавушоглу добавил, что для прочного мира в Сирии необходимо достижение консенсуса между противоборствующими сторонами. «Сирийская оппозиция доверяет Турции, мы никогда не отказывались от нее, но для мира и стабильности в Сирии необходим консенсус», - сказал, в частности, он.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул также, что Анкара твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Сирии.

Чавушоглу прокомментировал и недавний инцидент на севере Сирии, в ходе которого была предпринята попытка сжечь турецкий флаг. «Мы знаем, кто преступники. Руки, позарившиеся на наш флаг, будут сломаны. Сами сирийцы уже дали необходимые разъяснения, в том числе временное правительство. Они тоже знают этих провокаторов. Есть задержанные», - сказал по этому поводу турецкий министр.

Чавушоглу вновь указал на недопустимость присутствия в Сирии террористических организаций, включая ответвления РПК. «В Сирии присутствует террористическая организация, которая угрожает нам: PПK/PYD/YPG. Они [PПK/PYD/YPG] представляют собой одну и ту же террористическую организацию. Эти террористы, а также остатки ИГ и других радикальных террористических организаций должны быть полностью изгнаны из этой страны», - заявил он.

Дипломат добавил, что это важно для безопасности Турции и стабильности Сирии.

Комментируя тему вывоза зерна из украинских портов в рамках договоренности между Турцией, ООН, Россией и Украиной, Чавушоглу отметил, что на данный момент соглашение выполняется без каких-либо проблем.

«Мы продолжим наши усилия, чтобы этот процесс продолжался», - добавил он.