Пелоси саботирует дипломатические усилия в регионе - вице-президент Турции

Вице-президент Турции Фуат Октай раскритиковал высказывания спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, озвученные ею в ходе визита в Армению, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Октай подчеркнул, что слова Нэнси Пелоси не имеют ничего общего с историческими фактами, а также реалиями сегодняшнего дня.

«Высказывания спикера палаты представителей США далеки также от понятий доброй воли и объективности. Эти недопустимые высказывания саботируют дипломатические усилия в регионе», - написал Октай в Twitter.

Турецкий политик подчеркнул, что американская администрация должна четко обозначить: отражают ли высказывания Пелоси и ряда сопровождавших ее проармянских политиков, официальную позицию Вашингтона по карабахской проблематике?

«В период, когда Южный Кавказ как никогда нуждается в мире и стабильности, призываю международных игроков действовать предельно обдуманно и справедливо, и в первую очередь ответственно», - написал вице-президент Турции.

Он подчеркнул, что Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан, освободивший в героической борьбе исторические земли от 30-летней несправедливости и незаконной оккупации.