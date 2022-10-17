Калын и Салливан обсудили региональные вопросы

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор пресс-секретаря Президента Турции Ибрагима Калына и советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.

Как передает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе телефонного разговора обсуждались двусторонние политические и экономические отношения, сотрудничество в оборонной промышленности и энергетике, война в Украине и другие региональные вопросы.

Калын довел до внимания собеседника ожидания Турции в связи с безоговорочным завершением процесса утверждения Конгрессом США запроса на закупку и модернизацию истребителей F-16.

Пресс-секретарь Эрдогана также отметил, что Турция будет решительно продолжать свои инициативы по дипломатическому решению конфликта в Украине, а также продлению срока действия Стамбульского соглашения о поставках зерна.

Было подчеркнуто, что Турция без колебаний будет защищать свои законные права и интересы в Эгейском и Средиземном морях.