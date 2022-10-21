«Цифровой терроризм» - угроза национальной безопасности стран - Эрдоган

Сегодня «цифровой терроризм» представляет собой явную угрозу не только демократии и общественному порядку, но и национальной безопасности стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам 12-го заседания министров информации стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«К сожалению, сегодня миллионы людей во всем мире страдают из-за ложной, фейковой и искаженной информации», - сказал турецкий лидер.

Глава государства также подверг критике попытки некоторых кругов дискредитировать вклад Турции в борьбу с терроризмом. «Несмотря на то, что Турция единственная страна, успешно сражавшаяся с террористами ИГ на «земле», мы подвергаемся противоречащим этому факту аморальным обвинениям», - отметил он.

Президент Эрдоган напомнил, что французский цементный гигант Lafarge был недавно уличен в поддержке террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

По словам главы государства, он предупреждал французского коллегу Эммануэля Макрона о пособничестве данной компании террористическим организациям на севере Сирии.

«Lafarge теперь известна как одна из самых крупных структур, поддерживающих терроризм», - констатировал президент Эрдоган.