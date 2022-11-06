Спецслужбы Турции уничтожили в Сирии особо опасного террориста PПК/YPG

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела очередную успешную операцию по нейтрализации за рубежом особо опасных террористов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным источников в структурах безопасности в Анкаре, сотрудники MİT ликвидировали одного из главарей сирийского крыла террористической организации PПК – YPG Кайса Берхо Сулайву по позывным «Азад».

Сулайва вступил в ряды PПК в 2013 году, занимался подрывной деятельностью в иракском Синджаре, затем перебрался в сирийский Талль-Тамир.

Имя этого террориста значилось в ряде дел по расследованию терактов в отношении турецких военнослужащих.