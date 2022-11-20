В Турции заявили, что могут уничтожить террористов независимо от того, кто их защищает

Турция способна уничтожить все террористические организации вне зависимости от того, под защитой какой страны они находятся. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, комментируя проведенную ВВС Турции новую воздушную операцию Pençe-Kılıç в Сирии и Ираке, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Терроризм - враг человечества. Турция - это страна, которая ведет наиболее эффективную борьбу с этими врагами человечества, независимо от того, какие ярлыки они имеют, - утверждает политик на своей странице в Twitter. - У нас есть возможность уничтожить все террористические организации, независимо от того, под защитой какой страны они находятся".

Кроме того, Челик сообщил, что новая операция "отражает абсолютную решимость", которую ранее озвучил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган словами "мы можем внезапно прийти в одну ночь".

По данным телеканала Ahaber, ударам со стороны турецких F-16 и беспилотных летательных аппаратов подверглись сирийские регионы Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик, а в Ираке - регион Шенгал.