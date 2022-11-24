В Турции до апреля создадут 1571 станцию по заправке электромобилей

На всей территории Турции до апреля создадут сеть из 1571 станции по заправке электромобилей. Об этом сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Министр заверил, что до апреля 2023 года станции для заправки электромобилей будут доступны в каждой из 81 провинции страны.

Варанк напомнил, что первый турецкий электромобиль Togg уже сошел с конвейера. Он назвал Togg «наглядной демонстрацией уровня производственной инфраструктуры и таланта инженеров Турции».

​​​​​​​«Эта инициатива призвана совершить революцию в автопроме и сфере снабжения. С большой гордостью хочу отметить, что 86 из 115 поставщиков комплектующих для Togg - турецкие компании. Поскольку права на интеллектуальную собственность на 100 процентов принадлежат Турции, то повысить уровень импортозамещения в проекте электромобиля в наших руках»,- сказал Мустафа Варанк.

Министр сообщил также, компания Ford Otosan планирует инвестировать 24,6 млрд лир на строительство завода по производству электромобилей в районе Гельджук. С конвейера этого предприятия будут сходить 210 тыс. электромобилей, отметил министр.

Вместе с тем, компания Toyota выделит инвестиции в размере 7 млрд лир на производство гибридных автомобилей и аккумуляторов нового поколения в Сакарье, добавил Мустафа Варанк.