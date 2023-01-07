На дно Чёрного моря опущена установка по сбору и распределению газа

Установка по сбору и распределению природного газа опущена на дно в районе месторождения «Сакарья» в турецком секторе Черного моря. Об этом сообщает Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) в пятницу в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В TPAO поделились кадрами процесса спуска установки

«Шаг за шагом к энергетической независимости. Установка по сбору и распределению газа под названием "Чепни" успешно опущена на морское дно во второй зоне месторождения "Сакарья"», - говорится в публикации.

Объем резервов месторождения «Сакарья» в турецком секторе Черного моря оценивается в 710 млрд кубометров.