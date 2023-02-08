Много стран во главе с Азербайджаном поддержало нас в это трудное время - Эрдоган (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Много стран во главе с Азербайджаном поддержало нас в это трудное время.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства отметил, что поддержка и помощь поступают из более чем 60 стран, и поблагодарил всех за оказываемую помощь.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 9057, пострадавших – 52 979 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)