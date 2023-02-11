Свыше одного млн граждан Турции остаются в центрах временного размещения – Фуат Октай

БАКУ /Trend/ - Свыше одного миллиона граждан Турции находятся в центрах временного размещения в результате землетрясения.

Как передает Trend, об этом заявил в субботу вице-президент Турции Фуат Октай.

"Около 1 050 000 наших граждан находятся в пунктах временного размещения", - сказал он.

По его словам, для размещения граждан, оставшихся без крова в результате землетрясения, в стране установлено более 180 тысяч палаток и контейнеров.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.