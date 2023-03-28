В Турции арестовали 325 человек в связи с обрушением зданий в результате землетрясений

БАКУ /Trend/ - По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 325 человек.

Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр также сказал, что в рамках расследования начаты следственные действия в отношении 1552 человек.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.