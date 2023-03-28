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В Турции арестовали 325 человек в связи с обрушением зданий в результате землетрясений

Турция Материалы 28 марта 2023 21:59 (UTC +04:00)
В Турции арестовали 325 человек в связи с обрушением зданий в результате землетрясений

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БАКУ /Trend/ - По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 325 человек.

Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр также сказал, что в рамках расследования начаты следственные действия в отношении 1552 человек.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

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