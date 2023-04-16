Экспорт цитрусовых из Турции за три месяца вырос на 12%

Объем экспорта цитрусовых из Турции в январе-марте текущего года вырос на 12,22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 351 млн 855 тыс. долларов, говорится в сообщении Ассоциации экспортеров Средиземноморского региона, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным ассоциации, в январе-марте текущего года было экспортировано 603 488 тыс. тонн цитрусовых.

В первом квартале 2022 года Турция реализовала 791936 тонн цитрусовых на сумму 313 млн 544 тыс. долларов.

Наиболее востребованными продуктами из числа турецких цитрусовых в рассматриваемый период стали мандарин, лимон, грейпфрут и апельсин.

Ведущим импортером турецких цитрусовых стала Россия - 149 млн долларов. Далее следуют Украина - 33 млн долларов, Польша - 25 млн долларов, Румыния - 15 млн и Болгария - 12 млн долларов.

В беседе с «Анадолу» замглавы Национальной ассоциации производителей цитрусовых Турции Кемал Качмаз сообщил, что цитрусовые занимают значимую нишу в турецком экспорте свежих фруктов и овощей.

По его словам, производство цитрусовых в текущем году не находится на желаемом уровне, однако достигнутые в первом квартале экспортные показатели радуют производителей.