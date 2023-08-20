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Кабмин Турции обсудит зерновую сделку, урегулирование на Украине и экономику

Турция Материалы 20 августа 2023 17:36 (UTC +04:00)
Кабмин Турции обсудит зерновую сделку, урегулирование на Украине и экономику

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В понедельник, под председательством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, правительство Турции соберется на своем регулярном заседании для обсуждения текущих международных и внутренних вопросов, передает Trend.

В повестку дня включены такие темы, как восстановление зерновой сделки и переговоры с ООН и западными странами, а также разрешение ситуации на Украине.

Среди внутренних вопросов на повестке дня отмечается обсуждение трехлетней программы экономического развития Турции, стабилизация финансовых рынков и принимаемые меры, а также вопрос повышения зарплат государственным служащим.

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