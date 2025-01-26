Хакан Фидан призвал Ирак к совместной борьбе с ИГИЛ и РПК

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время своего визита в Багдад призвал иракские власти к совместной борьбе с группировками РПК и ИГИЛ.

Как передает Trend, об этом Хакан Фидан заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирака Фуадом Мухаммадом Хусейном.

"РПК нападает на Турцию, Ирак и Сирию. Мы должны вместе бороться с терроризмом ради будущего региона и процветания наших народов. Мы должны использовать все наши силы, чтобы уничтожить РПК и ИГИЛ", - сказал министр.

По его словам, Анкара все еще ждет, когда Багдад, который в 2024 году добавил РПК в список запрещенных организаций, признает ее террористической организацией. Он отметил, что стороны также обсудили возможное сотрудничество в сфере разведки и привлечение других стран к уничтожению ИГИЛ.