В Нью-Йорке закроют все школы города на один день из-за снежной бури

4 января 2018 06:21 (UTC+04:00)

Школы Нью-Йорка не будут работать 4 января из-за снегопада, который должен начаться в ночь на четверг по местному времени. Такое решение принял мэр города Билл Де Блазио, пишет РИА Новости.

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье США ожидаются снегопады, снежные бури и непривычно низкие температуры. По прогнозам синоптиков, первый снежный шторм 2018 года обрушится на Нью-Йорк после полуночи (утро четверга мск).

"Мы ожидаем, что снежная буря начнётся ночью, сильный снегопад пойдет утром (днем мск), как раз в час-пик. Ожидаем 4-6 дюймов (до 15 сантиметров), но может выпасть и 9-12 дюймов (до 30 сантиметров)", — написал Де Блазио в Twitter.

В преддверии снежной бури коммунальные службы города перешли на 12-часовые смены. На улицы выйдут почти 700 машин с противогололедным реагентом и 1,5 тысячи единиц снегоуборочной техники.

С конца декабря на северо-востоке США установилась экстремально холодная температура — ниже 8-10 градусов по Цельсию, что при местном морском климате переносится достаточно тяжело. Власти Нью-Йорка уже советовали жителям максимально оставаться в помещении. В ближайшие несколько дней, по прогнозам, температура продолжит падать до —20.

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