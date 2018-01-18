В США неизвестные опрокинули 100 ульев и убили 200 тысяч пчёл

18 января 2018 06:07 (UTC+04:00)

В американском Прундейле, штат Калифорния, неизвестные опрокинули 100 ульев и убили не менее 200 тыс. пчёл, облив их дизельным топливом.

Об этом сообщает KSBW, передает RT.

По словам хозяина ульев, он специально содержал итальянских и российских пчёл, которые опыляли местные растения. По его мнению, за убийством насекомых и поломкой их ульев могут стоять соседи, которые были недовольны подобным соседством, так как опасались за безопасность детей.

Полицейские расследуют инцидент.

Ранее стало известно, что в американском Сиу-Сити вандалы разрушили около 50 ульев, что привело к гибели не менее 500 тыс. пчёл.

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