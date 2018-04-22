Посольство США в Армении призвало власти страны соблюдать свободу мирных собраний

22 апреля 2018 22:27 (UTC+04:00)

Посольство США в Армении призывает полицейских строго следовать правовым методам и соблюдать свободу мирных собраний, говорится в заявлении дипмиссии, передает NEWS.am.

«Призываем власти страны проявить сдержанность, позволив мирные митинги.Мы обеспокоены сообщениями о насилии в отношении журналистов и демонстрантов. Мы подчеркиваем необходимость привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении манифестантов»,-сказано в документе.

Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями теперь обладает глава правительства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Ереване за день задержали 277 демонстрантов
В мире 21:27
Оппозиционеры в Армении намерены продолжить акции протеста
Другие страны 21:18
Китай приветствует намерение главы минфина США посетить Пекин для торговых переговоров
Китай 12:38
В Теннесси разбился одномоторный самолет
США 07:31
В США ввели в строй корабль, на котором установят лазерную пушку
США 03:57
Глава МИД Ирана рассказал о перспективах диалога с США по заключенным
Политика 02:04
Евросоюз приветствовал решение КНДР по отказу от ядерных испытаний
Европа 21 апреля 13:24
Встреча Минфина РФ с инвесторами в Вашингтоне прошла с упором на санкции
Россия 21 апреля 11:48
ВМС США: Авианосец Harry Truman приступил к выполнению задач в Средиземном море
США 21 апреля 09:36
Министры финансов России и США обсудили санкции
Россия 21 апреля 08:39
В США и ЕС проверяют двигатели на Boeing-737 после инцидента в Филадельфии
США 21 апреля 05:44
Минфин США обвинил Китай в выдаче "непрозрачных" кредитов
США 21 апреля 04:32
Трамп прокомментировал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний
США 21 апреля 03:41
КНДР объявила о приостановке ядерных и ракетных испытаний
Другие страны 21 апреля 02:09
Американка получила пожизненный срок за попытку устроить теракт в Канаде
США 20 апреля 21:20
Трамп выразил желание провести встречу с Путиным
США 20 апреля 20:49
В американской школе произошла стрельба
США 20 апреля 18:04
Представители Китая и США обсудили ядерную проблему КНДР и Ирана
США 20 апреля 16:17