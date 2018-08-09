Власти Нью-Йорка временно прекратят выдачу лицензий водителям Uber

Власти Нью-Йорка намерены временно прекратить выдачу новых лицензий водителям служб онлайн-заказа такси, включая Uber и Lyft. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газета The Wall Street Journal.

По ее данным, городской совет принял решение приостановить на один год выдачу таких лицензий. Как ожидается, мэр города Билл де Блазио, выступавший одним из авторов этой инициативы, подпишет соответствующий законопроект в течение ближайших недель. Таким образом, Нью-Йорк станет первым городом в США, где вступят в силу ограничения на выдачу новых лицензий для указанных сервисов, сообщает издание.

Эта мера входила в пакет предложений, направленных на борьбу с дорожными заторами в городе и на предотвращение снижения уровня заработка водителей официальных служб такси. Обсуждение законопроекта происходило на фоне требований со стороны водителей городского такси запретить или жестко ограничить услуги Uber и Lyft в Нью-Йорке.

Компании, в свою очередь, выступали категорически против инициативы властей. Они утверждали, что приостановка выдачи лицензий негативно скажется на жителях удаленных районов города, где недостаточно развит общественный транспорт. Кроме того, по их словам, такая ситуация может привести к росту стоимости поездок на такси Uber, Lyft и других аналогичных компаний, спрос на услуги которых в Нью-Йорке только растет. "Uber сделает все, что в ее силах, для того, чтобы справиться с растущим спросом", - приводит газета слова представителя компании Даниэль Филсон.

По данным The Wall Street Journal, спрос на услуги служб онлайн-заказа такси за последние годы в Нью-Йорке значительно вырос. В 2015 году в городе насчитывалось около 25 тыс. автомобилей Uber, Lyft и других аналогичных компаний. К настоящему моменту в городе зарегистрировано более 80 тысяч такси данных служб.



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