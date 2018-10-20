Белый дом опечален смертью Хашкаджи

20 октября 2018 08:50 (UTC+04:00)

Белый дом опечален смертью саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи и обещает сотрудничество с расследованием, как передаёт РИА Новости заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашкаджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

"Соединенные Штаты приняли к сведению объявление Королевства Саудовская Аравия, что расследование судьбы Джамаля Хашкаджи продвигается и что оно предприняло действия против подозреваемых, которые были определены до настоящего времени", — сказала Сандерс.

"Мы продолжим внимательно следить за международными расследованиями этого трагического инцидента и выступать за правосудие — своевременное, прозрачное и в соответствии с принципом верховенства права. Мы опечалены тем, что услышали подтверждение смерти господина Хашкаджи , и глубоко соболезнуем его семье, невесте и друзьям", — добавила она.


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