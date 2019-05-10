Госдепартамент США: в мае Майкл Помпео отправится в Москву

10 мая 2019 18:58 (UTC+04:00)

Государственный секретарь США Майкл Помпео отправится с визитом в Москву и Сочи с 12 по 14 мая, где у него запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и где он рассчитывает, что его примет президент России Владимир Путин, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Государстваенного департамента США.
"Госсекретарь Помпео отправится в Сочи, в Россию, 14 мая и встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд двусторонних и многосторонних вызовов", - отмечается в документе. 13 мая Помпео встретится в Москве с сотрудниками посольства США, представителями американского делового сообщества и американскими студентами. "Госсекретарь Помпео возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата", - сообщил также Госдепартамент.
Как говорилось в распространенном в среду сообщении российского МИД, Лавров обсудит с Помпео во время его визита в РФ двусторонние отношения, ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине. Договоренность о встрече в Сочи была достигнута на переговорах глав дипведомств 6 мая в Рованиеми на полях Арктического совета. Лавров тогда выразил мнение, что ему и Помпео удалось сделать неплохой шаг вперед в развитие телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 3 мая по инициативе американской стороны.
В Кремле не исключили, что Помпео в Сочи будет принят президентом России.

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