Трамп заявил, что Помпео не будет назначен помощником президента США по нацбезопасности

13 сентября 2019 02:39 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео не будет назначен помощником главы государства по национальной безопасности. Об этом заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп. Его высказывания привел пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, американский лидер сообщил, что обсуждал с госсекретарем идею назначения на этот пост. По словам Трампа, Помпео предпочел, "чтобы там был кто-то еще".

Президент США ранее сообщал, что рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности вместо Джона Болтона. В четверг глава Белого дома заявил, что на эту должность претендуют еще 10 человек, пояснив, что теперь кандидатов уже 15.

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