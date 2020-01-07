Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат

7 января 2020 05:32 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не планирует баллотироваться в сенат конгресса в 2020 году, сообщает газета New York Times со ссылкой на четыре осведомленных источника, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, о своем решении Помпео в понедельник сообщил лидеру республиканского большинства сената Митчу МакКоннеллу.

Издание отмечает, что "у Помпео еще есть время передумать", так как крайний срок подачи заявок будет не раньше июня.

В начале декабря 2019 года в интервью Fox News Помпео заявил, что не планирует баллотироваться в сенаторы от своего родного штата Канзас в ноябре 2020 года. Госсекретарь добавил, что также не планирует уходить со своей должности.

Большинство СМИ в США уверены, что Помпео все же покинет пост перед выборами 2020 года и постарается избраться в сенат. Помпео уже был в прошлом членом палаты представителей конгресса от одного из округов Канзаса.

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