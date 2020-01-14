Пентагон признал, что Турция не поддается нажиму США и отказывается избавиться от С-400

14 января 2020 22:01 (UTC+04:00)

Турция не поддается давлению со стороны Соединенных Штатов и отказывается избавиться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Это, как передает Trend, признала во вторник на встрече с журналистами, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

"Мы все еще находимся на той же позиции: мы ясно заявили, что [американские истребители-бомбардировщики пятого поколения] F-35 и С-400 несовместимы. К сожалению, Турция не принимала решения делать какие-либо шаги по С-400, поэтому мы продолжаем переводить деятельность из Турции", - сказала заместитель главы американского военного ведомства. Она имела в виду перевод производства комплектующих для F-35 из Турции в США.

В связи с этим Лорд заявила, что США в последнее время даже не вели с Турцией диалог по ситуации вокруг ЗРС С-400 и самолетов F-35. "У нас не было переговоров с Турцией относительно С-400 и F-35", - подчеркнула заместитель шефа Пентагона. "В последние пару месяцев", - уточнила Лорд.

Она ушла от прямого ответа на просьбу рассказать, в каком состоянии находятся сейчас в Турции ЗРС С-400, начато ли их применение вооруженными силами. "Действительно не могу [говорить на эту тему], так как имеющаяся у меня информация получена [в том числе] от разведки [США], я не могу ее обнародовать", - указала заместитель министра.

При этом Лорд подтвердила, что к марту 2020 года, как уже объявлялось Вашингтоном ранее, основное производство комплектующих для F-35 планируется перенести из Турции в США.

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