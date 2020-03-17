Трамп заявил, что не хотел бы повторять тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не хотел бы вновь проходить тест на коронавирус, ему не понравилось, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я бы не стал делать это каждый день. У нас очень хорошие врачи в Белом доме, но все же это медицинский анализ", - рассказал Трамп на брифинге в понедельник.

Ранее президента США проверили на коронавирус после того, как участники его встречи с президентом Бразилии во Флориде заразились COVID-19. Трамп рассказал, что его врач не считал необходимым проводить тест из-за отсутствия у него симптомов, но он принял решение провериться на коронавирус из-за давления со стороны и постоянных вопросов журналистов об этом.

Ранее посольство Бразилии в Вашингтоне сообщило о положительных результатах анализов на коронавирус поверенного в делах посла Нестора Фостера, это уже третий член делегации, которая присутствовала на встрече с Трампом, с положительным диагнозом на вирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.