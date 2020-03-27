Трамп допустил, что демократы отменят съезд партии

Президент США Дональд Трамп не исключает, что демократы могут отменить или отложить запланированный на 13-16 июля национальный съезд партии, на котором должны назвать его соперника на предстоящих выборах главы государства. Об этом хозяин Белого дома заявил в четверг в эфире телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трамп подчеркнул, что национальный съезд республиканцев 24-27 августа, на котором его, как ожидается, выдвинут кандидатом в президенты от партии, "определенно состоится", несмотря на распространение нового коронавируса.

"Мы не отменим его, он будет невероятным, - сказал американский лидер. - Не знаю, как поступят демократы".

"Их очередь наступит раньше", - отметил Трамп. Он напомнил, что съезд демократов должен пройти в Милуоки (штат Висконсин). "Если они не будут его проводить, может быть, я там выступлю с речью, мы проведем митинг в Милуоки", - добавил Трамп. "Возможно, маловероятно, что они будут проводить съезд. Но это им решать", - сказал глава администрации США.

Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Национальный съезд Республиканской партии пройдет в августе в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

На выдвижение кандидатом от демократов на предстоящих в ноябре выборах главы государства претендуют бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Согласно последним подсчетам газеты The New York Times, Байден заручился поддержкой 1217 делегатов национального съезда, Сандерс - 914. Чтобы стать кандидатом в президенты от демократов, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.