Virgin Orbit начала испытания системы воздушного запуска ракеты

Американская компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона начала демонстрационные испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, Virgin Orbit сообщила в своем Twitter.

Модифицированный самолет Boeing 747 с ракетой LauncherOne, предназначенной для вывода спутников на орбиту Земли, поднялся в воздух из космопорта в пустыне Мохаве. Экипажу Boeing 747 во время полета над Тихим океаном предстоит сбросить ракету, которая запустит свои двигатели и самостоятельно стартует к орбите. Это первая попытка компании отправить в космос ракету с грузом таким способом.

"Подтверждаем гладкий отрыв от земли! "Космическая девушка" (название самолета) поднялась в воздух для нашей первой попытки демонстрационного запуска", - написала компания.

LauncherOne была заправлена топливом в субботу. После этого выяснилось, что "один датчик работает ненадлежащим образом". В работе остальных систем не зафиксировали каких-либо неполадок. Представители компании отметили, что испытания в воскресенье были отменены "в целях предосторожности". Специалисты Virgin Orbit устранили неполадки.

LauncherOne достигает 21,3 м в длину, состоит из двух ступеней и способна развивать скорость порядка 28,1 тыс. км/ ч. Самолетом управляют Келли Латимер и Тодд Эриксон, которые налетали 6,5 тыс. и 9,5 тыс. часов соответственно. В случае успешного выхода в космос носитель выведет на орбиту экспериментальный груз и сойдет с орбиты, чтобы не создавать помех другим аппаратам.