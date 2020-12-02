Трамп поддержал предложение республиканцев Сената по стимулированию экономики

Президент США Дональд Трамп поддерживает предложение лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса Митча Макконнелла (от штата Кентукки) о пакете экстренных мер стимулирования роста американской экономики. Об этом сообщил в среду журналистам министр финансов Стивен Мнучин перед слушаниями в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент подпишет предложение Макконнелла, которое он выдвинул вчера [во вторник]. Мы с нетерпением ждем прогресса в этом направлении", - отметил глава финансового ведомства, говоря о возможном одобрении нового варианта пакета стимулирующих мер обеими палатами законодательного органа.

Выступавший во вторник на регулярной пресс-конференции Макконнелл сообщил, что новый пакет мер стимулирования экономики, скорее всего, будет включен в проект бюджета на текущий финансовый год (начался 1 октября). Он выступил против переноса голосования за новый пакет мер на следующий год, при этом допустив принятие еще одной инициативы по стимулированию экономики в начале 2021 года.

Контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, в котором большинство имеют республиканцы, продолжают спорить по поводу размера следующего пакета стимулирующих мер. По мнению демократов, он должен превысить $2 трлн, а республиканцы настаивают на $500 млрд. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, сделанных Федеральной резервной системой (Центробанком) США.