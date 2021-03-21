Байден не принял решения о сроках вывода войск из Афганистана
Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода американских войск из Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Нью-Дели. Стенограмму выступления распространил Пентагон.
По его словам, в администрации по этому вопросу "продолжается тщательный процесс, и президент действительно работает над принятием этого решения". "И никаких решений не было принято. На данный момент не было принято решения о сроках пребывания и численности войск", - подчеркнул глава Пентагона.
Азербайджан делает все для создания новой транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе - сотрудник РАН
Лента новостей
В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО)
Руководство министерства обороны посетило вторую Аллею почетного захоронения по случаю праздника Новруз (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
Госсекретарь США принял участие в мероприятии по случаю праздника Новруз, организованном Азербайджаном и странами Центральной Азии (ФОТО)
Показ анимационных фильмов по произведениям великого Низами – в Баку проходит Art Fest Nizami (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Отмечая сегодня Новруз байрамы на Джыдыр дюзю, я с чувством гордости говорю: «Шуша, ты свободна!»
Президент Ильхам Алиев: Основную миссию выполнила молодежь, сформировавшаяся в период моего президентства
Президент Ильхам Алиев: Панахали хан основал Шушу, построил, создал ее. А мы вызволили Шушу из плена
Президент Ильхам Алиев об освобождении города Шуша: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штыками-ножами
Президент Ильхам Алиев: Каждый год накануне Новруз байрамы мы говорили, что в следующем году отметим Новруз байрамы в Шуше, и этот день настал
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы отмечаем Новруз байрамы в нашем древнем городе, культурной столице Азербайджана – Шуше