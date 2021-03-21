Байден не принял решения о сроках вывода войск из Афганистана

Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода американских войск из Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Нью-Дели. Стенограмму выступления распространил Пентагон.

По его словам, в администрации по этому вопросу "продолжается тщательный процесс, и президент действительно работает над принятием этого решения". "И никаких решений не было принято. На данный момент не было принято решения о сроках пребывания и численности войск", - подчеркнул глава Пентагона.