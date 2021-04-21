Baker Hughes в первом квартале сократила чистый убыток в 22,6 раза

Чистый убыток американской нефтесервисной компании Baker Hughes по итогам первого квартала текущего года составил 452 миллиона долларов против убытка в 10,23 миллиарда долларов годом ранее. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщается в официальном релизе компании.

Таким образом, компания сократила убыток в 22,6 раза. Разводненный убыток на акцию составил 0,61 доллара против убытка в 15,66 доллара на акцию годом ранее. Выручка компании снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,782 миллиарда долларов. При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне 4,8 миллиарда долларов.

"Если смотреть на перспективы 2021 года, мы сохраняем осторожный оптимизм в отношении того, что мировая экономика и спрос на нефть оправятся от воздействия глобальной пандемии. Мы ожидаем, что уровень расходов и активности будет расти в течение года по мере улучшения состояния экономики, что, вероятно, создаст предпосылки для более сильного роста отрасли в 2022 году", — приводятся в релизе слова главы Baker Hughes Лоренцо Симонелли (Lorenzo Simonelli).

Baker Hughes — нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет 58 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.