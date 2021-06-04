Байден не создаст президентскую комиссию для расследования штурма Конгресса

Глава администрации США Джо Байден не намерен учреждать президентскую комиссию для расследования январских беспорядков на территории Капитолия. Об этом сообщил в четверг новостной портал Axios со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС. По данным издания, Байден может поддержать формирование специального комитета в Палате представителей Конгресса США с целью проведения такого расследования.

"Президент полностью согласен со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в том, что Конгрессу принадлежит уникальная роль в проведении расследования. Поэтому президент не планирует создавать собственную комиссию, - приводит портал слова Псаки. - Президент верит, что события (6 января - прим. ТАСС) заслуживают полного, независимого расследования".

Сенаторы из числа республиканцев заблокировали 28 мая прохождение законопроекта о формировании двухпартийной независимой комиссии по расследованию обстоятельств вторжения в Капитолий. За проект было подано 54 голоса, против - 35. Однако для прохождения процедурного голосования требовалась поддержка минимум 60 сенаторов. Шестеро республиканцев, включая бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни, проголосовали за создание комиссии.

Инициативу, направленную на учреждение этого органа, нижняя палата Конгресса одобрила 19 мая. Однако в верхней палате законопроекту требовалась поддержка не только всех демократов, но и по меньшей мере 10 республиканцев, которые в основном резко критиковали данное предложение.

6 января сторонники предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства. Эти выборы состоялись в ноябре 2020 года, победу на них одержал демократ Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.