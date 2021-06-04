Белый дом подтвердил встречу Байдена с Эрдоганом

Президент США Джо Байден встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 14 июня на полях саммита НАТО. Стороны обсудят широкий спектр двусторонних и региональных вопросов. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно пресс-релизу, президент США Джо Байден готовится отправиться на следующей неделе в свою первую зарубежную поездку, включающую посещение Великобритании, Бельгии и Швейцарии.

Отмечается, что президент Байден встретится с рядом лидеров, «чтобы подчеркнуть приверженность Америки восстановлению наших союзов, оживлению трансатлантических отношений и работе в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных проблем».

10 июня он проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы «подтвердить непреходящую силу особых отношений между двумя странами». 13 июня Байден встретится с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.

Вслед за этим американский лидер отправится в Брюссель, где 14 июня примет участие в саммите НАТО.

Джо Байден также проведет саммит с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Швейцарии.

В Женеве Байден встретится и с президентом Швейцарии Ги Пармелином и министром иностранных дел этой страны Игнацио Кассисом.